Україна готова до проведення чотиристоронньої зустрічі за участи України, США, європейських країн та Росії щодо завершення війни вже 24 листопада. Київ очікує, що переговори відбудуться раніше, ніж планують партнери, які наразі орієнтуються на період до Різдва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Берліні перед німецьким парламентом під час 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми маємо зробити все, щоб забезпечити якнайшвидше проведення чотиристоронньої зустрічі — між Україною, Європою, Америкою та Росією. Ми готові зробити це буквально вже завтра», — сказав Зеленський.

За його словами, міжнародні партнери мають намір спробувати організувати переговори до Різдва. Водночас українська сторона розраховує на швидше проведення зустрічі.

Напередодні, 21 листопада, Зеленський повідомив, що дата наступного раунду переговорів у форматі Україна — США — Європа — Росія залежить від узгодження американською стороною порядку денного з усіма учасниками.