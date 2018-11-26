Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине».

Соответствующий документ №390/2018 обнародован на сайте Главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения в Украине» (прилагается, тайно, без пункта 12 - несекретно)», – говорится в документе.

Отмечается, что контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие данным указом, возложено на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» (№9338).

В решение СНБО отмечается, что действия Российской Федерации против кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые имели тяжелые последствия, составляют преступление вооруженной агрессии и подпадают под пункты «с» и d» статьи 3 Резолюции 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года.

Также признается необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Решением СНБО предлагается Президенту ввести с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 военное положение в Украине сроком на 60 суток до 14 часов 00 минут 25 января 2019.

Министерству иностранных дел Украины поручено обратиться к государствам, которые подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, с предложением немедленно организовать консультации по поводу акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Также МИД должен безотлагательно инициировать созыв заседаний Совета Безопасности ООН, Постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и организовать консультации президента Украины, министра иностранных дел Украины с лидерами союзных и партнерских государств, Европейского Союза, руководством ООН, ОБСЕ, других международных организаций.

Министерству иностранных дел Украины, Министерству информационной политики Украины поручено безотлагательно организовать информационную кампанию по доведению до руководства иностранных государств, влиятельных международных политических, экономических, общественных кругов объективной информации об очередном акте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины поручено принять неотложные меры с целью обеспечения общественного порядка, охраны и обороны объектов критической инфраструктуры, охраны иностранных дипломатических представительств.

СБУ поручается принять безотлагательные меры по усилению контрразведывательного, антитеррористического и контрдиверсионного режима, информационной безопасности.

СБУ, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, другим субъектам обеспечения кибербезопасности поручено принять меры по обеспечению кибербезопасности.

Администрации Государственной пограничной службы Украины поручено усилить охрану государственной границы с Российской Федерацией и административной границе с Автономной Республикой Крым.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

В ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

В связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток. Глава государства поддержал это решение и обратился к Верховной Раде с просьбой утвердить его.

Внеочередное заседание ВР запланировано на 16:00 26 ноября.