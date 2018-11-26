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Страны-члены Совета Безопасности ООН не поддержали проведение заседания по той повестке, которую предлагала Россия, сообщает Громадське.

Москва требовала рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как «провокации со стороны Украины».

Первой на заседании выступила постоянная представительница США при ООН Никки Хейли.

Она от имени «единого фронта» Нидерландов, США, Польши и Швеции выступила против повестки дня России. США призвали все страны голосовать против предложений РФ.

Так, присутствующие на заседании страны проголосовали против предложений России. Семь стран выступили против, четыре за, еще четыре воздержались. Россия заявила, что этим голосованием страны якобы «дискредитируют Совет Безопасности ООН».

«Мизерный масштаб, уважаемые, мизерный. Мы сожалеем в связи с результатами голосования. Но никто не может помешать России задавать здесь те вопросы, которые мы считаем важными», — заявил постоянный представитель России в ООН и добавил, что он не будет выступать на повестке дня, которую инициировала Украина.

Напомним, Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за агрессии РФ на Азове.
ForUm

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