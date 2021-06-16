В Женеве прошли первые двусторонние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Они длились меньше запланированного.

По итогам Путин заявил, что президент США Джозеф Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны быть Минские договоренности, тема же вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком».

Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021, при этом на всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности. Минздрав объяснил, как устанавливаются новые карантинные нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность компенсаций для Украины за запуск газопровода «Северный поток-2».

10 народных депутатов из парламентской фракции «Голос» объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения «Справедливость».

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Юрия Витренко с должности главы НАК «Нафтогаз Украины», как этого требует Национальное агентство по предупреждению коррупции, в течение 10 дней. Позже стало известно, что Шмыгаль подал иск в ОАСК об отмене предписания относительно Витренко.

По состоянию на утро 16 июня 2021 в Украине зафиксировано 1045 новых случаев заболевания COVID-19.

Послы стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Следователи так называемой генпрокуратуры «ЛНР» якобы получили признательные показания создателя портала NEXTA Романа Протасевича в совершении преступлений на территории Донбасса в составе батальона «Азов».