Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность компенсаций для Украины за запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Отвечая на вопрос о том, что хочет получить Киев за «Северный поток - 2», президент сказал: «Прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины. А когда мы говорим «стабильность» - это и геополитическая стабильность, и постоянное прекращение огня и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность. Это все о справедливости. И это не про «Северный поток-2». Так должно быть безусловно».

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина будет бороться, несмотря ни на что, за государственность и против «Северного потока-2». «Нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет», – отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам о компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода «Северный поток-2».