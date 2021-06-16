Послы стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

«Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая», - написал он.

При этом Джозвяк подчеркнул, что соответствующее решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС 21 июня.

Напомним, Евросоюз запретил авиаперелеты своих перевозчиков над территорией Беларуси и работу белорусских авиакомпаний, в том числе государственной «Белавиа».