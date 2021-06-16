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Президент России Владимир Путин заявил, что президент США Джозеф Байден согласен с тем, что в основе урегулирования на востоке Украины должны быть Минские договоренности, тема же вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком».

«Что касается Украины, то эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения», - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США, передает Интерфакс.

Касаясь вопроса о возможном вступлении Украины в НАТО и его обсуждение в ходе встречи, Путин сказал: «Эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

Путин отметил, что Россия не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств по Украине, кроме содействия в реализации Минских соглашений.

«Что касается обязательств по поводу Украины: у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений», - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, не собирается ли Москва брать на себя новые обязательства по урегулированию в Украине, который был задан по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

«Если украинская сторона готова к этому, то мы пойдем по этому пути – без всякого сомнения», - подчеркнул глава государства.
ForUm

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