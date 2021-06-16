также в разделеОбщество
Украину признали одной из лучших стран Европы для пеших подъемов в гору 4
В Женеве началась встреча Байдена и Путина 26
Назначен новый представитель Кабмина в Раде 12
У Зеленского обещают открыть для граждан три резиденции 49
В ОП хотят продать отель «Казацкий» в центре Киева 14
В Минздраве рассказали, когда украинцы смогут выбить вакцины от COVID-19 14
Венедиктова: За границей заблокированы более $300 тысяч, присвоенных экс-чиновниками 13
Объявлен конкурс на пост директора Бюро экономической безопасности 12
Из Сирии в Украину эвакуировали еще одну семью 13
В Украине зафиксировано 1045 новых случаев COVID-19 23
В Украину эвакуируют вторую группу женщин и детей из лагеря беженцев в Сирии 13
15 июня. Картина дня 27
Шкарлет: Минобразования проверяет диссертацию Кивы 12
Израиль открыл границы для украинцев 14
Ученые: Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из РФ 71
Нардепов начнут прививать вакциной от Pfizer 15
На Харьковщине на подпольном НПЗ изъяли горючего на 14 млн 17
Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту 15

Правительство Украины продлило действие карантина до 31 августа, заявил во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом он добавил, что определенные ограничения будут ослаблены.

Премьер напомнил, что Украина соответствует критериям «зеленой» зоны даже по стандартам ЕС.

При этом Шмыгаль призвал быть готовым к любому развитию событий.

С сегодняшнего дня, 16 июня, вся территория Украины находится в обновленной «зеленой зоне».

Это влечет за собой ряд положительных изменений для сферы культуры и гостеприимства, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Теперь проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - ограничение выше не применяются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги