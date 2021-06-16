Правительство Украины продлило действие карантина до 31 августа, заявил во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

При этом он добавил, что определенные ограничения будут ослаблены.

Премьер напомнил, что Украина соответствует критериям «зеленой» зоны даже по стандартам ЕС.

При этом Шмыгаль призвал быть готовым к любому развитию событий.

С сегодняшнего дня, 16 июня, вся территория Украины находится в обновленной «зеленой зоне».

Это влечет за собой ряд положительных изменений для сферы культуры и гостеприимства, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Теперь проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т.п.) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации - ограничение выше не применяются.