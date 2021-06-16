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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль судится с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции об отмене предписания относительно главы НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Соответствующий иск поступил сегодня в Окружной административный суд города Киева.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, датированное 14 июня. Также в исковых требованиях ОАСК просят привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца - Кабинет Министров Украины и председателя правления АО «НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабинет министров обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об отмене решения о назначении Витренко главой Нафтогаза.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней.
ForUm

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