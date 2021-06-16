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По состоянию на утро 16 июня 2021 в Украине зафиксировано 1045 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 699 человек, летальных случаев – 78, выздоровели 4802 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР - 28321 человека, методом ИФА - 9718 человек, экспресс-тестами - 20814 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2226037 человек, выздоровели – 2140978, летальных случаев - 51 847, проведено 10576820 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Напомним, по состоянию на утро 15 июня в Украине было зафиксировано 1014 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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