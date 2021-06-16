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Следователи так называемой генпрокуратуры «ЛНР» якобы получили признательные показания создателя портала NEXTA Романа Протасевича в совершении преступлений на территории Донбасса в составе батальона «Азов».

«Республиканским правоохранителям удалось получить доказательства причастности Романа Протасевича к деятельности проукраинской группировки «Азов», убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны. Полученные признательные показания Протасевича позволили  продвинуться в расследовании возбужденного (в «ЛНР») в мае 2021 года уголовного дела», - сообщил «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко, передает Интерфакс.

По его словам, собранная следователями «ЛНР» совместно с белорусскими правоохранительными органами доказательная база в отношении Протасевича послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Ранее Александр Лукашенко через российского президента Путина пригласил представителей так называемой «ЛНР» «поставить вопрос» Роману Протасевичу.

Основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Протасевич работал на Донбассе как журналист.

 
ForUm

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