Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021, при этом на всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности. В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима, напомнили в Минздраве.

Соответственно, работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.

При этом соблюдение масочного режима необязательно при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При «зеленом» уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Также беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Для иностранцев всегда обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и одну из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.

В случае установления на территории Украины иного уровня эпидемической опасности пересечение госграницы из любых стран для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство является беспрепятственным при наличии одной из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При отсутствии таких документов или справок лицо должно пройти самоизоляцию с помощью приложения «Вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.

В случае установления на территории Украины иного уровня эпидемической опасности пересечение КПВВ для граждан Украины является беспрепятственным при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Если такой документ отсутствует, лицо должно пройти самоизоляцию с помощью приложения «Вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.

Прекратить самоизоляцию такое лицо может сразу, получив отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пункте тестирования на КПВВ.

Новыми правилами определяется возможность одновременного установления по всей территории страны «зеленого» или «желтого» уровня карантина, «оранжевый» и «красный» будет определяться в пределах региона.

Вся территория страны одновременно вернется в «желтую» зону, в случае наличия в течение трех дней подряд одного из таких признаков на всей территории Украины:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 4 процента;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;

наличие оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории крайней мере одного региона.

«Желтый» уровень будет установлен решением государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации признаков «зеленой» зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же решением государственной ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к «зеленому» уровню.

В случае ухудшения показателей в определенном регионе и установлении «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на «желтом» уровне.

При определении «желтой» зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к «красной» зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

При внедрении «красного» уровня эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

«Красный» уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков: