Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021, при этом на всей территории страны устанавливается «зеленый» уровень эпидемической опасности. В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима, напомнили в Минздраве.
Соответственно, работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.
При этом соблюдение масочного режима необязательно при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
При «зеленом» уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Также беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.
Для иностранцев всегда обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и одну из следующих позиций:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.
В случае установления на территории Украины иного уровня эпидемической опасности пересечение госграницы из любых стран для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство является беспрепятственным при наличии одной из следующих позиций:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
При отсутствии таких документов или справок лицо должно пройти самоизоляцию с помощью приложения «Вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.
В случае установления на территории Украины иного уровня эпидемической опасности пересечение КПВВ для граждан Украины является беспрепятственным при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Если такой документ отсутствует, лицо должно пройти самоизоляцию с помощью приложения «Вдома» или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.
Прекратить самоизоляцию такое лицо может сразу, получив отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пункте тестирования на КПВВ.
Новыми правилами определяется возможность одновременного установления по всей территории страны «зеленого» или «желтого» уровня карантина, «оранжевый» и «красный» будет определяться в пределах региона.
Вся территория страны одновременно вернется в «желтую» зону, в случае наличия в течение трех дней подряд одного из таких признаков на всей территории Украины:
- количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - более 75;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 4 процента;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
- наличие оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории крайней мере одного региона.
«Желтый» уровень будет установлен решением государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации признаков «зеленой» зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же решением государственной ТЭБ и ЧС вся страна перейдет к «зеленому» уровню.
В случае ухудшения показателей в определенном регионе и установлении «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на «желтом» уровне.
При определении «желтой» зоны на территории страны следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещается:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.
Ограничения по времени работы заведений отсутствуют.
«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к «красной» зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тыс. населения более 60,
- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,
- рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.
На «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
При внедрении «красного» уровня эпидемической опасности сохраняются все предыдущие ограничения, а также запрещается:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
В «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
«Красный» уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65%;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20%;
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.
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