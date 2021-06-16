Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Юрия Витренко с должности главы НАК «Нафтогаз Украины», как этого требует Национальное агентство по предупреждению коррупции, в течение 10 дней.

Соответствующее заявление для медиа сделала глава наблюдательного совета Нафтогаза Клер Споттисвуд, передает УНИАН.

Отмечается, что председатель правления оспаривает предписание НАПК о своем увольнении. Такое обжалование инициировано председателем правления лично, без каких-либо консультаций с членами правления или наблюдательного совета.

«Учитывая собственные фидуциарные обязанности, председатель наблюдательного совета немедленно обсудила ситуацию с акционером - правительством Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром юстиции приняли участие в обсуждении от имени Кабинета министров Украины. Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года», - говорится в сообщении Споттисвуд.

Она отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить выполнение своих полномочий на этот период.

«Сейчас я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам Нафтогаза и Украины», - сообщила глава набсовета.

Отмечается, что наблюдательный совет Нафтогаза приветствует немедленные шаги премьер-министра Украины и Кабинета министров относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабинет министров обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об отмене решения о назначении Витренко главой Нафтогаза.