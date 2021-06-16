также в разделеЭкономика
НБУ разрешил открывать счета в банках с помощью электронных паспортов 10
В Украине заработали новые правила растаможки «евроблях» 21
Зеленский поддержал публичную продажу акций Нафтогаза и Энергоатома 20
Зеленский: С 1 июля земля не поедет на поездах в другие страны 16
Налоговая амнистия: Рада приняла закон о добровольной декларации 19
НАПК требует отменить назначение Витренко главой Нафтогаза 33
В Украине подорожали крупы 50
Минэкономики: Украина не использовала более $7 миллиардов инвестиций 19
Нафтогаз подаст в суд на Газпром из-за запрета на транзит газа из Средней Азии 26
Укрзализныця сократит 30% работников центрального аппарата управления 13
В Минэнерго допустили значительное подорожание газа для населения 43
J.P. Morgan ожидает получение Украиной транша от МВФ до сентября 13
ГФС проводит обыски в «Нафтогазе» 20
Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы «Энергоатома» 13
Рожкова намерена проработать в НБУ еще минимум 4 года 18
ТОП-5 торговцев муниципальными облигациями на ПФТС возглавили МТБ БАНК, Банк Кредит Днипро и Банк 3/4 2959
Витренко признал, что назначен с нарушением «определенных западных стандартов» 20
В Украине завершили «карантинные» выплаты для ФЛП 11

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Юрия Витренко с должности главы НАК «Нафтогаз Украины», как этого требует Национальное агентство по предупреждению коррупции, в течение 10 дней.

Соответствующее заявление для медиа сделала глава наблюдательного совета Нафтогаза Клер Споттисвуд, передает УНИАН.

Отмечается, что председатель правления оспаривает предписание НАПК о своем увольнении. Такое обжалование инициировано председателем правления лично, без каких-либо консультаций с членами правления или наблюдательного совета.

«Учитывая собственные фидуциарные обязанности, председатель наблюдательного совета немедленно обсудила ситуацию с акционером - правительством Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром юстиции приняли участие в обсуждении от имени Кабинета министров Украины. Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней с 15 июня 2021 года», - говорится в сообщении Споттисвуд.

Она отметила, что Витренко отказался добровольно приостановить выполнение своих полномочий на этот период.

«Сейчас я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам Нафтогаза и Украины», - сообщила глава набсовета.

Отмечается, что наблюдательный совет Нафтогаза приветствует немедленные шаги премьер-министра Украины и Кабинета министров относительно срочного и окончательного решения этого важного вопроса.

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабинет министров обжалует предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об отмене решения о назначении Витренко главой Нафтогаза.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги