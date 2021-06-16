10 народных депутатов из парламентской фракции «Голос» объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения «Справедливость», сообщает УП.

«Вчера, руководство партии и фракции пересекло красную линию и окончательно похоронили партию и фракцию. Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу «Справедливость», чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов», – заявила нардеп Александра Устинова.

10 нардепов – это ровно половина от состава фракции «Голоса» в парламенте.

В объединение «Справедливость» вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Депутаты обвиняют руководство партии в «узурпации власти и осквернении принципов демократии, которые привели к фактическому уничтожению имиджа партии и фракции», в поддержке голосований за «дерибан» столичной земли, желании уничтожить антикоррупционные органы и «договорняках».

Упомянули они и скандальное голосование за отсрочку введения норм закона о полномасштабном дубляже фильмов и сериалов на украинском языке на телевидении.

Кроме этого, народные депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку. «Он нарушает закон и положение о фракции и больше квартала игнорирует обязанность созвать и вести заседание фракции», – говорилось в заявлении с трибуны.

Также депутаты заявили, что инициируют исключение из фракции главы партии Киры Рудык, как депутата, имеющего более 50% прогулов.

«Напомним, мы в программе партии на парламентских выборах обещали забирать мандат у тех, кто прогуливает больше половины заседаний. Время выполнять обещания начиная с себя, – добавили нардепы.