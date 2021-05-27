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Из-за действий режима Александра Лукашенко в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации в Донбассе. Украина будет искать ему альтернативу, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ.

Сегодня, 27 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вблизи Новотошковского в результате снайперского обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры провели обыски в офисном помещении КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев». 

Представители РФ во время встречи политических советников Нормандской четверки 26 мая предприняли попытку исключить российскую сторону как участника конфликта на Донбассе.

Голосеевский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого.

Европейский Союз выделил 25,4 млн евро гуманитарной помощи для поддержки гражданского населения востока Украины.

26 мая 2021 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили родному брату бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (далее - Госинвестпроект) Владислава Каськива о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Действия лица квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 УК Украины .

27 мая 2021 в Украине зафиксировано 3509 новых случаев заболеваний COVID-19.

Президент Польши Дуда заявил, что Россия не является нормальным государством, она государство-агрессор.
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