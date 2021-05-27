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Голосеевский районный суд Киева закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого.

Соответствующее решение суд огласил в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого… за свершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч.2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУпАП закрыть», - говорится в решении суда.

Как сообщалось, в феврале 2021 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд два протокола относительно админнарушений Тупицкого.

Протоколы касаются действий Тупицкого в условиях конфликта интересов во время участия в голосовании за решение КС по электронному декларированию и недекларированию участков в АР Крым.
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