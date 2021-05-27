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Представители РФ во время встречи политических советников Нормандской четверки 26 мая предприняли попытку исключить российскую сторону как участника конфликта на Донбассе, сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

«Несмотря на последовательные попытки Украины вернуться к полной поддержке режима прекращения огня и соответствующую поддержку посредников, Франции и Германии, представители России свели дискуссию к вопросу, ответ на который с 2014 года известен всему цивилизованному миру – кто является сторонами конфликта на Донбассе», - говорится в сообщении.

Состоялся жесткий обмен мнениями.

«Украина не согласилась на попытки РФ исключать себя из сторон конфликта», - заявили в делегации.

Они также напомнили, что «подтверждением участия России в конфликте на Донбассе являются заявления лидеров и высоких представителей ЕС, а также недавние заявления президента США Джо Байдена, в которых сторонами конфликта отмечаются Украина и Россия».

«Несмотря на позицию России, позицией украинской стороны остается необходимость скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращению огня и продолжению к диалогу в рамках Нормандского формата и ТКГ, следующее заседание которой состоится 9 июня», - резюмировали в Украинской делегации.
ForUm

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