Сегодня, 27 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вблизи Новотошковского в результате снайперского обстрела со стороны оккупантов погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север».

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское.

«В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.