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Пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ.

Его вызвали в качестве свидетеля по уголовному движимы по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

«Следователи СБУ вызвали Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства», - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что народный депутат Порошенко не явился на допрос, его вызывают повторно. Дата повторного допроса - 31 мая 2021.

Председатель политсовета «Оппозиционного платформы - За жизнь» Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал, что вел переговоры с боевиками ОРДЛО, потому что его на это уполномочили сначала и.о. президента Александр Турчинов, а позже пятый президент Петр Порошенко.

Турчинов заявил, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным и боевиками не вел и Медведчука на такие переговоры не уполномочивал.
ForUm

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