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Из-за действий режима Александра Лукашенко в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации в Донбассе. Украина будет искать ему альтернативу, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире 24 канала.

«Учитывая ситуацию, диктаторскую линию, диктаторского поведения, которую демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой», - отметил Кравчук.

По его словам, сейчас Украина ищет другую площадку для переговоров по Донбассу. В этом планируют консультации с ОБСЕ.

Глава украинской делегации также добавил, что даже физически потратить в столицу Беларуси теперь невозможно, ведь Украина прекратила со страной авиасообщение. Кроме того, убежден Кравчук, Беларусь теперь не просто соседнее государство, но и сателлит России.

Отметим, что в ответ на задержание в Минске журналиста Романа Протасевича ряд стран прекратили авиасообщение с Беларусью.  Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

 
ForUm

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