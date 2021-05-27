Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в офисном помещении КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев». Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве на сумму 9 млн гривен.

Согласно материалам следствия, одно из обществ, осуществляя деятельность по строительству Подольского мостового перехода, по заказу КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», отражало в налоговой отчетности подрядные работы от ряда предприятий с признаками транзитности и фиктивности.

Обыски продолжаются с целью получения финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Напомним, в течение 11 и 12 мая органы столичной прокуратуры совместно с Государственной фискальной службой, полицией и СБУ на территории Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств провели ряд обысков.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

13 мая ГФС обыскала киевский метрополитен и Киевпастранс.