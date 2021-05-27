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27 мая 2021 в Украине зафиксировано 3509 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1402 человека;
  • летальных случаев - 183;
  • выздоровели - 16867 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 29280 человек,
  • методом ИФА - 12440 человек,
  • экспресс-тестами - 25844 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2193367 человек;
  • выздоровели - 2006918 человек;
  • летальных случаев - 50 067;
  • проведено ПЦР-тестов - 10105901.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
ForUm

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