27 мая 2021 в Украине зафиксировано 3509 новых случаев заболеваний COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1402 человека;
- летальных случаев - 183;
- выздоровели - 16867 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 29280 человек,
- методом ИФА - 12440 человек,
- экспресс-тестами - 25844 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2193367 человек;
- выздоровели - 2006918 человек;
- летальных случаев - 50 067;
- проведено ПЦР-тестов - 10105901.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
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