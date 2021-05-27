26 мая 2021 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили родному брату бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (далее - Госинвестпроект) Владислава Каськива о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем. Действия лица квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 УК Украины, сообщила пресс-служба НАБУ.

Это – второй близкий родственник экс-главы Госинвестпроекта, задействованный в коррупционной схеме с завладением денежными средствами, выделенными на реализацию национальных проектов.

Следствие установило, что в течение 2012-2014 гг. «Государственная инвестиционная компания», которая находилась в сфере управления Госинвестпроекта, предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022 ». Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству Госинвестпроекта.

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы Госинвестпроекта.

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-2015 гг. скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га.

В июле 2020 года на указанные земельные участки по ходатайству НАБУ и САП ВАКС наложил арест.

В связи с тем, что место нахождения подозреваемого брата экс-главы Госинвестпроекта не установлено, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины (оставлено сообщение о подозрении по месту его регистрации и ЖЭУ).

НАБУ и САП устанавливают других участников преступной организации. В том числе продолжается коммуникация с компетентными органами Панамы о привлечении к уголовной ответственности бывшего главы Госинвестпроекта, которого Генеральная прокуратура экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых НАБУ и САП пока не могут ему сообщить о подозрении, несмотря на собранную доказательную базу.

Напомним, в мае 2019 НАБУ и САП закончили расследование по обвинению 10 человек в завладении 250,2 млн грн, выделенных на реализацию национальных проектов. На тот момент следствие имело доказательства легализации средств, выведенных из Госинвестпроекта, из-за перевода их на счета компаний-нерезидентов, приобретение вертолета «Robinson R44» и самолета «Viper SD 4», которыми пользовался бывший руководитель «Держинвестпроекту». Направив дело в суд, детективы НАБУ продолжали исследовать цепь легализации средств и впоследствии нашли доказательства легализации средств через приобретение 700 земельных участков.