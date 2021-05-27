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Европейский Союз выделил 25,4 млн евро гуманитарной помощи для поддержки гражданского населения востока Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте представительства Евросоюза в Украине, передает УНИАН.

В частности, в ответ на конфликт, который уже восьмой год подряд продолжается на востоке Украины, Европейская комиссия объявила о предоставлении гуманитарной помощи на сумму 25,4 млн евро для обеспечения поддержки населения, которое все еще страдает от продолжающихся боевых действий. Всего с начала конфликта общий объем гуманитарной помощи ЕС достиг 190 млн евро.

«Конфликт на востоке Украины продолжает вызывать тяжелые последствия для гражданского населения, в то же время внимание СМИ и международного сообщества угасает. ЕС продолжает реагировать на обеспечение гуманитарных потребностей обеих сторон линии разграничения. Хотя мы продолжаем помогать тем, кто преимущественно страдает молча, следует искать постоянные решения для обеспечения мира и стабильности», - отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

В представительстве отмечают, что заявленное сегодня финансирование поможет людям, пострадавшим от последствий конфликта, получить доступ к медицинским услугам, в том числе повышение уровня готовности и реагирования на пандемию COVID-19, а также к услугам по получению защиты, в частности юридической поддержки.

Кроме того отмечается, что это позволит отремонтировать поврежденные дома, школы и больницы, а также обеспечить наиболее уязвимым лицам удовлетворение базовых потребностей и доступ к питьевой воде и образованию в условиях чрезвычайных ситуаций.

«Приоритетными будут потребности уязвимых категорий населения, таких как пожилые люди и лица с ограниченными возможностями», – добавили в представительстве.
ForUm

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