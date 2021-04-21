Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 30 июня.

В Украине по состоянию на 21 апреля зафиксировано 12162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Киев может выйти из красной зоны к концу месяца.

С полуночи 22 апреля на территории Черновицкой области отменяется красный уровень эпидемической опасности. Укрзализныця уже запускает поезда на Буковину.

Подконтрольный оккупационной власти так называемый «Джанкойский районный суд» вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств.

В рамках масштабных антитеррористических учений на Харьковщине пресечено проникновение на территорию области нескольких групп «титушек» общей численностью более 60 человек, заявили в СБУ.

В Киеве неизвестный открыл огонь и ранил одного из дорожников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе.

Патрульные оперативно задержали мужчину.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного обращения к Совету Федерации пригрозил странам, которые попытаются пересечь «красную линию» России.