Киевские патрульные оперативно задержали мужчину, который после конфликта на дороге выстрелил в работника дорожной службы и ранил его, сообщила пресс-служба полиции.

После чего стрелок скрылся с места на автомобиле Renault.

ЧП произошло на Железнодорожном шоссе, где сейчас проходит ремонт дорог. Пострадавшего госпитализировали.

В городе ввели план Сирена.

Патрульные оперативно разыскали Renault на одной из улиц Печерского района, но авто было пусто. Инспекторы быстро опросили прохожих и выяснили, что водитель, вероятно, пересел в автомобиль Volkswagen в качестве пассажира.

Благодаря бдительности инспекторов, которые наблюдают за безопасностью через камеры видеонаблюдения, патрульные узнали направление движения Volkswagen. Транспортное средство остановили на проспекте Валерия Лобановского. Патрульные задержали пассажира, который подпадал под описание. С собой мужчина имел предмет, похожий на пистолет, своего участия в событии не отрицал.

Сейчас патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Печерского района.