С полуночи 22 апреля на территории Черновицкой области отменяется красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

По словам заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, на протяжении последних дней в области отмечается стойкое улучшение после длительной стабилизации.

«По состоянию на 21 апреля все 5 показателей, которые мы мониторим для того, чтобы область можно было вывести из красного уровня, уже соответствуют установленным постановлением Кабинета Министров требованиям. В частности, загруженность коек менее 65% и сейчас составляет 44%. Уровень госпитализации за последние 7 дней ниже 60 человек на 100 тыс. и составляет 58 человек на 100 тыс. Динамика уровня госпитализации значительно меньше целевой показатель и уже есть минусовая динамика», - отметил Ляшко.

По его словам, область готова к установлению желтого уровня эпидемической опасности. Таким образом, по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено отменить с 00 ч. 00 мин. 22 апреля 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в Черновицкой области. Председателю ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий и постоянно мониторить ситуацию в области. А также обеспечит ежедневную оценку эпидемической ситуации в регионе.