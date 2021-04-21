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Подконтрольный оккупационной власти так называемый «Джанкойский районный суд»  вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Нашего соотечественника осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - написала она.

Денисова осуждает действия подконтрольного оккупационной власти суда, «ведь уголовное дело является сфабрикованным.»

«Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего», - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, 3 июня 2020 подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского, о задержании которого ранее сообщила российская ФСБ.

Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины ранее сообщила, что 30 мая, приблизительно в пять утра, на админгранице аннексированного Россией Крыма с Херсонской областью, возле Чонгара, пропал украинский военнослужащий.

В ВСУ рассказали Крым.Реалии, что место несения службы украинского военного находится примерно в тысяче метров. По словам начальника службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ, майора Валентина Шевченко, пропал Евгений Добринский – военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады, который находился на одном из военных объектов. Он уточнил, что неподалеку от размещения пропавшего военного обнаружили следы борьбы.​

Через несколько дней в ФСБ России заявили, что украинский военный был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело «о незаконном пересечении границы России».

Российские силовики утверждают, что «при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу».

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины назвало «прогнозируемой российской пропагандой» заявления ФСБ о задержанном украинском военном.
ForUm

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