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Укрзализныця возобновляет курсирование поездов дальнего следования из и в Черновицкую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

«Укрзализныця с 00:01 22 апреля 2021 оперативно возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкую область. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которым в регионе отменяется красный уровень эпидемической опасности», - говорится в сообщении.

Так, возобновляется курсирование по полноценным маршруту поездов:

№7/8 Киев-Черновцы-Киев;

№117/118 Киев-Черновцы-Киев;

№135/136 Одесса-Черновцы-Одесса;

№357/358 Киев-Рахов-Киев.

Продажа билетов на эти направления уже открыта.  

Напомним, с полуночи 22 апреля на территории Черновицкой области отменяется красный уровень эпидемической опасности.
ForUm

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