В Украине по состоянию на 21 апреля зафиксировано 12162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4411 человек, летальных случаев – 429, выздоровели 14720 человек, осуществлено тестирований за сутки - 109 007 (в том числе методом ПЦР - 46746, методом ИФА - 17235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).
За все время пандемии в Украине заболели 1974118 человек, выздоровели – 1514472, летальных исходов - 40 796, проведено 9042785 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
За 20 апреля в Украине 15042 человека привиты против COVID-19.
477 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 965 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;
Волынская область - 382 случая / 592 прививки;
Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;
Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;
Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;
Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;
Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;
Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;
Киевская область - 881 случай / 683 прививки;
Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;
Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;
Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;
Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;
Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;
Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;
Ривненская область - 616 случаев / 485 прививок;
Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;
Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;
Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;
Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;
Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;
Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;
Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;
Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.
Напомним, в Украине по состоянию на 20 апреля было зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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