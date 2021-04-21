В Украине по состоянию на 21 апреля зафиксировано 12162 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4411 человек, летальных случаев – 429, выздоровели 14720 человек, осуществлено тестирований за сутки - 109 007 (в том числе методом ПЦР - 46746, методом ИФА - 17235, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45026).

За все время пандемии в Украине заболели 1974118 человек, выздоровели – 1514472, летальных исходов - 40 796, проведено 9042785 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За 20 апреля в Украине 15042 человека привиты против COVID-19.

477 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 477 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 965 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область - 327 случаев / 473 прививки;

Волынская область - 382 случая / 592 прививки;

Днепропетровская область - 771 случай / 981 прививки;

Донецкая область - 735 случаев / 575 прививок;

Житомирская область - 276 случаев / 396 прививок;

Закарпатская - 104 случая / 560 прививок;

Запорожская область - 845 случаев / 822 прививки;

Ивано-Франковская область - 106 случаев / 466 прививок;

Киевская область - 881 случай / 683 прививки;

Кировоградская область - 126 случаев / 181 прививки;

Луганская область - 336 случаев / 194 прививки;

Львовская область - 492 случая / 1576 прививок;

Николаевская область - 397 случаев / 355 прививок;

Одесская область - 769 случаев / 900 прививок;

Полтавская область - 539 случаев / 335 прививок;

Ривненская область - 616 случаев / 485 прививок;

Сумская область - 437 случаев / 499 прививок;

Тернопольская область - 269 случаев / 339 прививок;

Харьковская область - 938 случаев / 644 прививки;

Херсонская область - 171 случай / 411 прививок;

Хмельницкая область - 717 случаев / 715 прививок;

Черкасская область - 622 случая / 364 прививки;

Черновицкая область - 202 случая / 498 прививок;

Черниговская область - 139 случаев / 348 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 апреля было зафиксировано 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.