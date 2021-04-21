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Кабинет министров продлил до 30 июня карантин и режим чрезвычайной ситуации. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается в его Telegram.

«Что это значит? Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии. Одновременно это еще одно напоминание всем украинцам, что мы должны оставаться осмотрительными и осторожными. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь наших близких», – отметил премьер.

По словам Шмыгаля, особенно такую ​​осмотрительность и сознательное отношение граждане должны показать в период майских праздников и Пасхи. «В эти дни мы призываем людей оставаться дома. Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости. Только наша осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить вирус», – подытожил он.

Напомним, 17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.
ForUm

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