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Есть вероятность, что к концу месяца столица все-таки сможет выйти из красной зоны. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Сегодня».

«Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет из красного до желтого уровня. Но все зависит от нас», – сказал он.

Глава Минздрава также напомнил, что коронавирус – атеист и ему все равно, что людям нужно праздновать Пасху. Степанов призвал на праздники не собираться большими компаниями и провести этот день дома.

В свою очередь первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что после детального анализа ситуации с коронавирусом в Киеве станет известно, выйдет ли город из красной зоны карантина после 10 мая. Об ограничениях на Пасху будут говорить в конце этой недели. При этом есть вероятность, что город перейдет в желтую зону до 30 апреля.

Чиновник КГГА говорит, что наблюдают за ходом эпидемии в столице ежедневно, а какие-либо решения о продлении карантина или ограничениях на пасхальные праздники будут приниматься в конце этой недели.

«Ситуация в Киеве немного улучшилась, стабилизировалась, но все будет зависеть от того, какой будет эпидемиологическая ситуация на эту пятницу и понедельник. После этого будут приниматься соответствующие решения. В том числе и о том, в какой по цвету зоне карантина будет находиться город», – сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, киевские власти продлили строгие противоэпидемические ограничения до 30 апреля.
ForUm

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