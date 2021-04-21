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В Киеве неизвестный открыл огонь и ранил одного из дорожников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что сегодня днем ​​работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. В частности, фрезеровали старое дорожное покрытие. Во время работ к ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault Trafic. Он начал словесный конфликт. В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий - по людям. Ранение получил механизатор фрезы. С места инцидента нападающий убежал.

На место вызвали полицию и медиков. Сейчас работника госпитализировали.
ForUm

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