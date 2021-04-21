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В рамках масштабных антитеррористических учений на Харьковщине пресечено проникновение на территорию области нескольких групп «титушек» общей численностью более 60 человек, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что автобусы с «титушками» были задержаны на подъездах к Харькову со стороны Донецка, Днипра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

По  информации СБУ, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

«Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России «картинку» для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины. Правоохранители Харьковщины, используя все предусмотренные законом средства, прекращают возможные противоправные действия», – говорится в сообщении.

«Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности. КГ АТЦ реагирует на факты совершения любых преступлений. Мы принимаем соответствующие меры по их пресечению, проведения неотложных следственных действий и направления материалов по подследственности», – подчеркнули в СБУ.

Антитеррористические учения проводятся Службой безопасности Украины по привлечением подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и других членов Координационной группы Антитеррористического центра.

Служба безопасности Украины призывает всех в случае выявления фактов подготовки к совершению противоправных действий безотлагательно сообщать любым удобным способом.
ForUm

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