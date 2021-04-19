Нардеп Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения супруги. По факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство. Гостей просили не выставлять фото и видео и не отмечать локацию.
На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов из-за нарушений требований карантина.
В Украине по состоянию на 19 апреля зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным Минздрава, третья волна эпидемии в Украине идет на спад.
Через две-три недели после пасхальных праздников возможен рост заболеваемости COVID-19, считает министр здравоохранения Максим Степанов.
МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, в ответ на задержание в РФ украинского консула Александра Сосонюка.
Евросоюз готов прибегнуть к действиям и ввести санкции против Российской Федерации в случае дальнейшего обострения и начала боевых действий на границе с Украиной, куда Россия стягивает войска и технику.
Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей страны.
УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, который вступит в силу с сезона-2024/25. Новый формат предполагает расширение лиги с 32 до 36 клубов и отказ от разделения команды на группы. Согласно новой схеме, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время