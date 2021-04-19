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Нардеп Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения супруги. По факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство. Гостей просили не выставлять фото и видео и не отмечать локацию.

На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов из-за нарушений требований карантина.

В Украине по состоянию на 19 апреля зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным Минздрава, третья волна эпидемии в Украине идет на спад.

Через две-три недели после пасхальных праздников возможен рост заболеваемости COVID-19, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, в ответ на задержание в РФ украинского консула Александра Сосонюка.  

Евросоюз готов прибегнуть к действиям и ввести санкции против Российской Федерации в случае дальнейшего обострения и начала боевых действий на границе с Украиной, куда Россия стягивает войска и технику.

Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей страны.

УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, который вступит в силу с сезона-2024/25. Новый формат предполагает расширение лиги с 32 до 36 клубов и отказ от разделения команды на группы. Согласно новой схеме, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу.
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