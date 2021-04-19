Третья волна эпидемии COVID-19 в Украине идет на спад.

Об этом генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родына сообщил на пресс-конференции в Киеве, которая проходила в онлайн-режиме, передает УНИАН.

«Сейчас более 550 больниц в Украине оказывают помощь больным COVID-19, и они законтрактованы НСЗУ. То есть, они получают соответствующее финансирование. В этих больницах сейчас насчитывается 77 тыс. 690 коек, отведенных для госпитализации больных COVID-19», - отметил он.

По словам Родыны, из всех больничных коек, определенных под прием COVID-больных, почти 87% обеспечены кислородом.

«В некоторых регионах койки обеспечены кислородом на 100% - это Луганская, Кировоградская и Харьковская области. Здесь мы можем сказать, что пациент, если он нуждается в кислороде, - в любом случае его получит», - добавил он.

Гендиректор ЦОЗ Минздрава отметил, что «сейчас мы видим, что волна пошла на спад, но в некоторых регионах заполненность коек (пациентами с COVID-19. – Ред.) остается все еще высокой».

По его словам, в целом по стране заполненность коек больными и с подозрениями на COVID-19 составляет 57%. Сейчас в стационарах находятся 5,5 тыс. пациентов с подозрением и почти 39 тыс. - с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Загруженность коек меньше 50% в регионах, где уменьшается количество больных, - это Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская области. Самая высокая загруженность коек в городе Киеве - более 65%», - сообщил гендиректор ЦОЗ Минздрава.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 апреля зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.