Евросоюз готов прибегнуть к действиям и ввести санкции против Российской Федерации в случае дальнейшего обострения и начала боевых действий на границе с Украиной, куда Россия стягивает войска и технику.



Как передает УНИАН, об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал в видеообращении по случаю проведения сегодня заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

«Ситуация в дальнейшем ухудшается на восточной границе Украины, а также в Крыму, где Россия размещает войска, боеприпасы и артиллерию. Надежда заключается в том, что Европа может говорить одним голосом, заявляя, что Россия должна отвести ее свои войска и прекратить обострение. Также Европа готова рассмотреть санкции, если произойдет пересечение «красных линий», - отметил Ландсбергис.

В частности, глава МИД Литвы объяснил, что в том случае, если начнутся новые боевые действия, Европа «не будет только сидеть и думать, а будет готова действовать».

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.