Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей страны, сообщает пресс-центр СБУ.
Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.
Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.
В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы.
В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.
Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.
СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Кроме того, просим граждан информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:
прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и мест массового пребывания людей;
появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.
На прошлой неделе тренировочные мероприятия начались, в частности, в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время