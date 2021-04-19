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Через две-три недели после пасхальных праздников возможен рост заболеваемости COVID-19, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

«После Пасхи через две-три недели мы ожидаем рост количества заболевших COVID-19. Пока не могу сказать, до какого уровня. Нужно будет посмотреть, как пройдут праздники, потому что там - череда праздников до 10 мая. Она сопровождается повышением мобильности населения, люди будут ездить по стране, общаться друг с другом», - сказал он в эфире канала «Украина24» в понедельник.

При этом, по словам Степанова, Украина прошла пик заболеваемости COVID-19 третьей волны. Количество заболевших на прошлой неделе было на 14 тысяч меньше, чем на позапрошлой.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 апреля зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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