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Исполком союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил проведение Лиги чемпионов УЕФА по новой схеме с 2024 года, сообщает пресс-служба организации.

Новый формат предполагает расширение лиги с 32 до 36 клубов и отказ от разделения команды на группы. Согласно новой схеме, все 36 клубов будут объединены в общую таблицу, передает Интрефакс.

Каждая команда проведет по 10 матчей (пять дома + пять в гостях) против разных соперников. Восемь лучших команд автоматически выходят в 1/8 финала, оставшиеся путевки в формате плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-е по 24-е.

Игры традиционно будут проходить в середине недели.

Сообщается, что до 36 может быть увеличено число участников Лиги Европы и Лиги конференций, нового турнира еврокубков.

Решение было принято на фоне известий о создании Суперлиги, в которую решили войти топовые клубы Европы.
ForUm

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