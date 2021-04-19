На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов из-за нарушений требований карантина, сообщил первый заместитель мэра Николай Поворозник.
По его словам, группы контроля, проверили 40 заведений на соблюдение карантинных требований.
«Пять заведений, работавших с нарушением карантина, закрыли. Я убежден, что все должны знать «героев». Поэтому речь идет о:
Ресторан-караоке «LEO» на улице Владимирской, 4;
Ресторан «JUST CAFE» на улице Богдана Хмельницкого 39;
Ресторан «Стейкхаус» на улице Владимирской 49;
Ночной клуб «Fifty club» на улице Антоновича 50;
Ночной клуб «SPARKS» на улице Мечникова 3», - написал он в Facebook.
На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 3 протокола, на посетителей заведений – 67 административных протоколов.
Как сообщал ForUm, нардеп Николай Тищенко устроил вечеринку во время карантина. По факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство.
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