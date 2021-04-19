также в разделеСтолица
В Киеве началась вакцинация вакциной Pfizer 11
Коммунальщики «заработали» 4,8 млн за укрепление Печерских спусков на бумаге 43
Нардеп Тищенко устроил вечеринку во время карантина: полиция завела дело 31
В Киеве обнаружили 447 новых больных коронавирусом 15
За сутки в Киеве оштрафовали 50 заведений 15
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1112 новых случаев 15
От COVID-19 умер глава Подольского района Киева 23
Власти Киева попросили приостановить массовые богослужения 11
Инвесторы банка «Аркада» обвинили бетонный завод Ковальской в краже купленного ими речного песка 28
В Киеве отложили отключения горячей воды 19
Кличко сказал, продлят ли снова карантин в Киеве 27
В Киеве за сутки – 1609 новых случаев коронавируса 13
Адвокатам разрешили ездить общественным транспортом без спецпропусков 13
В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе 14
Власти Киева опубликовали карту подземных укрытий 30
В Киеве за сутки обнаружили 1625 новых случаев COVID-19 23
В КГГА оценили возможность продления локдауна после 30 апреля 37
В Киеве – почти полторы тысячи новых больных COVID 16

На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов из-за нарушений требований карантина, сообщил первый заместитель мэра Николай Поворозник.

По его словам, группы контроля, проверили 40 заведений на соблюдение карантинных требований.

«Пять заведений, работавших с нарушением карантина, закрыли. Я убежден, что все должны знать «героев». Поэтому речь идет о:

Ресторан-караоке «LEO» на улице Владимирской, 4;

Ресторан «JUST CAFE» на улице Богдана Хмельницкого 39;

Ресторан «Стейкхаус» на улице Владимирской 49;

Ночной клуб «Fifty club» на улице Антоновича 50;

Ночной клуб «SPARKS» на улице Мечникова 3», - написал он в Facebook.

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 3 протокола, на посетителей заведений – 67 административных протоколов.   

Как сообщал ForUm, нардеп Николай Тищенко устроил вечеринку во время карантина. По факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги