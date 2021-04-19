По факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Сегодня ночью в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку. Правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств», – говорится в сообщении.

Полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.

По данным СМИ, нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко устроил пышную вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане гостиницы Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у «слуги народа». Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле отеля, где, предположительно, состоялась вечеринка.



