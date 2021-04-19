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МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, в ответ на задержание в РФ украинского консула Александра Сосонюка. Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин, передает «Украина 24».

«Те данные, которые, по утверждениям российской стороны, якобы искал наш консул, имеются в открытом доступе, и за весьма скромную плату можно получить всю персональную информацию в отношении любого гражданина России. Мы видим, что чешская сторона вчера приняла решение о высылке 18 российских дипломатов. Я веду к мотивации российской стороны», – заявил он.

Очевидно, все эти ситуации с высылкой российских дипломатов как из США, так и из Чехии, а упреждающую информацию россияне имели, как-то надо объяснить российскому обществу. С тем, чтобы добавить еще об образе врага со стороны Украины, вышли на соответствующие провокации. Поскольку все события, которые предшествовали этому абсолютно незаконному задержанию и все после. То видео, которое мы увидели, является совершенно не убедительным», — сказал Енин.

Напомним, 17 августа стало известно, что в РФ задержали украинского консула. Его подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.
ForUm

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