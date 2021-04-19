Журналисты «Схем» сообщают детали празднования во время локдауна дня рождения жены нардепа фракции «Слуга народа» Николая Тищенко.

Так, гостей просили не выставлять фото и видео и не отмечать локацию.

Около 19:00 18 апреля съемочная группа «Схем» зафиксировала, как в пятизвездочный отель Fairmont в центре Киева подъехал Mercedes. Из-за руля вышел Николай Тищенко.

Несмотря на карантин, вслед за Тищенко в отель в центре Киева съезжаются и другие посетители в праздничном наряде и с цветами. За час «Схемы» насчитали около 30 гостей, которые, похоже, пришли на празднование. Ни один из них перед входом в отель не воспользовался защитной маской.

Около 21:00, по наблюдениям журналистов, на парковке отеля уже не было свободного места.

В 22:00 напротив отеля с Труханова острова начал раздаваться праздничный салют. Еще с конца 2019 Киевсовет запретил использование пиротехники и салютов «на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины».

Журналистам удалось получить приглашения, которые жена Тищенко Алла Барановская отсылала гостям. В частности, приглашенных просили не публиковать фото и видео в день события и не отмечать локацию. Также гостям советовали за день до празднования сделать тест на коронавирус.

Празднование, по мнению журналистов, могло происходить в зоне Fairmont Gold Lounge. На сайте отеля отмечается, что это «эксклюзивная клубная зона отеля, предназначенная для удовлетворения потребностей самых требовательных представителей сферы бизнеса и путешествующих».

«Схемы» также зафиксировали, как мимо гостиницы трижды проезжала патрульная машина. Позже правоохранители зашла внутрь, но вскоре покинули заведение. А уже утром стало известно, что из-за нарушения карантинных ограничений было открыто производство.

В 2:00 журналисты покинули место событий, а машины гостей и Тищенко все еще оставались на празднике.

Нардеп Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения супруги. По факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство.