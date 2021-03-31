Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля.

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса Верховная Рада может ввести в Киеве комендантский час после 22:00. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД.

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала инициативу председатель украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 1 апреля соблюдение всеобъемлющего режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год.

Президент Владимир Зеленский инициировал перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева для повышения благоустройства в регионах, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Вооруженные силы Украины уменьшают количество военнослужащих срочной службы.

В Украине принят закон, которым предполагается введение электронного военного билета.

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 3% до 3,8%.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана антитеррористической операции Андрея Антоненко, который является обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО ПТФ «Авиас», ООО «Торговый Дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс Эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в т. ч. ОАО «Укрнафта») по установлению цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

В Украине по состоянию на 31 марта 2021 года зафиксировано 11226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1100 человек.

Киев разворачивает дополнительные койки для больных коронавирусом, сообщил мэр Виталий Кличко.

Кабинет министров дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину, такими позициями, как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.

Кандидат в народные депутаты по избирательному округу №87 (Ивано-Франковская область) Руслан Кошулинский требует признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, исходя из «многочисленных нарушений и сложившейся ситуации».

Министерство иностранных дел Украины приветствует принятие Постоянным советом ОБСЕ консенсусного решения о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине до 31 марта 2022 года.