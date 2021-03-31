В Украине принят закон, которым предполагается введение электронного военного билета. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что 30 марта Верховной Радой принят закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета», который вносит изменения в 38 законов и пять кодексов.

Эти изменения Министерство обороны Украины совместно с другими ведомствами сектора безопасности и обороны разрабатывало в течение почти двух лет.

По словам Тарана, их принятие стало беспрецедентным случаем в истории независимой Украины одновременного и масштабного пересмотра оборонного законодательства. Это также тесно связано с реализацией других реформ, в частности, административно-территориальной реформы и созданием цифрового государства.

«Наступил конец эры военкоматов. Вместо них в Украине будут действовать территориальные центры комплектования в соответствии с административно-территориальным устройством государства. В случае обострения ситуации на доукомплектование воинских частей теперь отведены считанные дни, что соответствует требованиям «Стратегии военной безопасности Украины» относительно всеобъемлющей обороны. Создан Единый государственный реестр военнообязанных и начаты проекты по цифровизации процессов воинского учета: Е-регистрация, Е-военный билет, Е-транспорт, Е-ТЦК. И это только верхушка айсберга. Мы не просто укрепили Вооруженные силы, но и дали инструменты для внедрения изменений в других составляющих сектора безопасности и обороны, но и государства в целом», - отметил Таран.

Он также отметил, что на пути реформирования Вооруженных сил Украины, к существующему институту контрактников добавили и профессионалов в запасе - институт резервистов, которые добровольно подписывать контракт. Законодательно закреплена возможность в случае критической угрозы государству мгновенно ввести в строй мотивированных защитников Украины. Что важно, на таких резервистов распространится весь комплекс социальных льгот и гарантий, предусмотренных для мобилизованных лиц.

«Современные и прогнозируемые вызовы заставляют нас модернизировать систему обороны, делать ее более гибкой и способной оперативно реагировать на угрозы. Мы движемся в ногу со временем, подобные модели существуют в США, Финляндии, Чехии, Государстве Израиль, Австрии, Великобритании, а теперь и в Украине. Для наших граждан это означает, что наряду с техническим оснащением и перевооружением Вооруженных сил, теперь усовершенствовалась и сама организация обороны», - подчеркнул Таран.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла закон №3553 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета».