Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса Верховная Рада может ввести в Киеве комендантский час после 22:00. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на высокопоставленный источник в МВД.

По словам собеседника издания, вероятнее всего, ВР рассмотрит ситуацию в столице 6 апреля.

Источник считает, что Рада может принять решение о комендантском часе: полный запрет на передвижение по городу после 22:00. Вероятность такого решения он оценивает как высокую. Причина – критическая ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в столице.

Другой источник «Сегодня» – в Верховной Раде – признался, что ситуация развивается очень быстро. Меры принимаются в спешке.

«Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на этом заседании обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и прочие подобные ограничения. Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения. А Кличко сейчас просто поторопился. Пытается перехватить инициативу», – отметил он.

По словам источника, угрожающим представляется не столько рост заболеваемости, сколько рост количества тяжелых случаев. Причем прогнозы самые плохие. Ситуация может еще больше ухудшиться. Отсюда – идея о комендантском часе. В МВД ее не исключают, но комментировать не хотят.

«Возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство», – сказал нам спикер МВД Артем Шевченко.

Как ранее сообщал ForUm, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения, которые продлятся до 16 апреля.