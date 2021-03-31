Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22 млн 747 тыс. 791 грн.

В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13 млн 470 тыс. 600 грн.

доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2020 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Сумма зарплаты, которую получил президент в отчетном периоде, составляет 336 тыс. грн.

Также Зеленский задекларировал роялти в размере 4 млн 633 тыс. 832 грн.

Доходы семьи главы государства от предоставления имущества в аренду на территории Украины в 2020 году составили 2 млн 673 тыс. 730 грн. Семья президента получила проценты по депозитам и облигациям внутреннего государственного займа на сумму 442 тыс. 109 грн.

Елена Зеленская получила в 2020 году зарплату и роялти в сумме 953 тыс. 900 грн.

Общая сумма доходов семьи главы государства в 2020 году, за исключением продажи недвижимости, составила 9 млн 73 тыс. 553 грн, что более чем в два раза меньше полученных доходов за предыдущий отчетный период (19 млн 987 тыс. 136 грн).

Зеленский задекларировал новый объект недвижимости - государственную дачу, на правах пользования, переезд на которую связан с необходимостью обеспечения обязательной государственной охраны.

Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок, так, в 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. Регистрация торговых марок началась задолго до его избрания на пост президента.

Компания PricewaterhouseCoopers завершила в 2020 году оценку двух торговых марок.

По данным соответствующих отчетов, стоимость торговой марки «Женский квартал» составляет 21 млн 390 тыс. грн. Стоимость торговой марки «Слуга народа», которая также была оценена этой компанией большой четверки, составила 11 млн 200 тыс. грн. Зеленский продолжает получать роялти от использования торговых марок. В 2020 году сумма роялти составила 4 млн 633 тыс. 832 грн и по сравнению с прошлым годом уменьшились.

Кроме того, семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 1 млн 800 тыс. грн.