Кандидат в народные депутаты по избирательному округу №87 (Ивано-Франковская область) Руслан Кошулинский требует признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, исходя из «многочисленных нарушений и сложившейся ситуации».

«Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК – это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть. Несмотря на многочисленные нарушения и на ситуацию, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы. Община не должна быть обманутой», - написал он в Facebook.

Как передает Радио Свобода, с 29 на 30 марта около полуночи председатель окружной избирательной комиссии покинул помещение. Около 2:00 30 марта в полицию поступило анонимное сообщение о якобы «заминировании» здания ОИК, но взрывчатки не нашли.

28 марта во 87-м избирательном округе состоялось голосование на промежуточных выборах в Верховную Раду. В тройку лидеров здесь вышли Василий Вирастюк от партии «Слуга народа», Руслан Кошулинский от ВО «Свобода» и Александр Шевченко - «За будущее». ЦИК подсчитала менее 68% протоколов участковых комиссий.

«Слуги народа» поехали на Прикарпатье разбираться с подсчетом голосов.