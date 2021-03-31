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В Киеве коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1100 человек. Умерли 35 больных, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Ситуация с заболеваемостью в Киеве, как и в целом в Украине, остается сложной. Количество больных коронавирус и госпитализированных не уменьшается. 1100 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 35 человек - 14 женщин и 19 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3405 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 162 291», - сказал Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 больных коронавирусом и 636 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений за сутки попали 792 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 26 человек. Всего коронавирус преодолели 105 605 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 201, в Дарницком - 187 и в Днепровском районе - 169 случаев.

«Как видим, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И тех, кто находятся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4464 больных коронавирус. Из них 34 ребенка. 2946 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3526 человек. Под аппаратами ИВЛ - 57 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 80 процентов», - сообщил Кличко.

В Украине по состоянию на 31 марта 2021 года зафиксировано 11226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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